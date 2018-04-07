В Єрусалимі у день Благовіщення зійшов Благодатний вогонь (фото, відео)

Люди миттєво передавали Вогонь всім, хто знаходився в храмі, після чого його змогли отримати всі, хто очікував чуда сходження біля храму.

У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сьогодні, 7 квітня, у Велику Суботу зійшов Благодатний вогонь, який очікували паломники з усього світу.

Як повідомляє кореспондент "УНІАН-Релігії" з Єрусалиму, чудо сходження Благодатного вогню в цьому році відбулося о 14.16 по Києву.

Під час сходження Благодатного вогню звучали молитіви на різних мовах. Віруючі вітали один одного "Христос Воскрес!" - "Воістину Воскрес!"

Люди миттєво передавали Вогонь всім, хто знаходився в храмі, після чого його змогли отримати всі, хто очікував чуда сходження біля храму.

Свідками чуда стала офіційна українська делегація на чолі з керуючим справами УПЦ митрополитом Антонієм (Паканичем).

«Велике диво сходження Благодатного вогню напередодні православного Великодня, в храмі Гробу Господнього - знак великої надії, предвісник свята Воскресіння Христового. Тепло Благодатного вогню зігріває в цей день всіх нас. За кілька годин після чуда сходження Благодатного вогню, він потрапляє в Україну. І всі, хто приходить за ним, мають можливість долучитися до святкування Святої Пасхи біля Гробу Господнього. Молячись перед Благодатним вогнем, освячуючи себе їм, кожен може відчути причетність до святкування Воскресіння Христового на Святій землі - де Гроб Господній, Голгофа, де пролита кров Христа Спасителя, і ми з надією і з вірою молимося, щоб отримати духовне підкріплення і нести свій життєвий хрест», - зазначив митрополит Антоній.

Митрополит Антоній розповів, що на зустрічі з українською делегацією, яка відбулася напередодні, Патріарх Єрусалимський Феофіл III порівняв духовне життя України з Гробом Господнім, який «дає духовну силу завдяки молитвам віруючих».

«Патріарх порівняв духовне життя України з Гробом Христа Спасителя. Він сказав, що в Єрусалимі присутній порожній Гроб, де засяяло світло Воскресіння. А Україна благословлена багатьма могилами, які наповнені святими. Патріарх сказав, що Україна - це той духовний світ і благоухання, яке йде від нашого українського народу», - сказав владика Антоній.

В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Дивіться фоторепортаж Reuters:

Як повідомляє кореспондент "УНІАН-Релігії", благодатний вогонь в перші хвилини сходження має невисоку температуру, він теплий, не обпалює і нагадує зігріваючі сонячні промені. Одночасно в храмі Гробу Господнього присутні близько 9 тисяч людей. Віруючі вмиваються Вогнем, освячують одяг, але загоряння не відбувається. Поступово Благодатний Вогонь нагрівається, але не палить.

Благодатний вогонь сьогодні ввечері, близько 20.00 буде доставлений до Києва офіційною делегацією Української Православної Церкви.

Представники єпархій отримають Благодатний вогонь в залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль».

Зустріч Благодатного вогню перед Успенським собором Києво-Печерської лаври відбудеться близько 23.00.