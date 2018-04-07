В Єрусалимі 9 тисяч людей у храмі Гробу Господнього очікують сходження Благодатного вогню - поліція Ізраїлю (відео)

Охорону забезпечують більше тисячі єрусалимських поліцейських.

В Єрусалимі 9 тисяч людей у храмі Гробу Господнього очікують сходження Благодатного вогню. Як повідомляє кореспондент "УНІАН-Релігії", поліції вкрай важливо забезпечити безпеку всіх цих людей.

Прес-секретар поліції Ізраїлю Михайло Зингерман розповів про те, як працюють правоохоронці на Святій Землі під час перебування мільйонів паломників в Єрусалимі.

"Ми присутні біля храму Гробу Господнього постійно, забезпечуючи дотримання порядку. У храмі та біля храму є дуже багато людей, які постійно перебувають у русі, найбільше людей тут буде в суботу. Єрусалимська поліція працює фактично вся і без вихідних, а це понад 1000 єрусалимських поліцейських, і величезна кількість поліцейських з інших регіонів Ізраїлю. Тому що сходження Благодатного вогню - це подія міжнародного масштабу, найважливіша подія для всього світу. Звысно Ізраїль - держава, яка повинна забезпечити безпеку людей, які прибувають з багатьох країн", - розповів Михайло Зингерман.

Він також розповів про те, як поліція буде діяти в разі виявлення реальної терористичної загрози.

"Якщо, не дай Бог, терорист сюди пробереться, то поліцейські будуть діяти на поразку. Але найголовніше завдання - не допустити того, щоб терорист сюди потрапив", - сказав представник поліції.

Також він розповів про забезпечення пожежної безпеки.

"По техніці безпеки, в храмі можуть перебувати 9 тисяч осіб, але не більше. Кожен поліцейський має при собі спеціальний балончик, який є протипожежним, і, якщо ми бачимо найменшу загрозу поширення вогню, обов'язково поліцейські його застосовують. Ми сподіваємося, що така важлива подія для всього світу і Ізраїлю пройде спокійно і безпечно, адже досі всі події, які тут відбувалися і відбуваються зараз, проходили спокійно і безпечно", - підкреслив Михайло Зингерман.

"Для нас, поліцейських Ізраїлю, головне – щоб не постраждали люди, тому ми зможемо допустити в храм тільки певну кількість людей. На підступах до храму знаходяться десятки тисяч людей, але запустити всіх ми не зможемо", - сказав представник поліції Ізраїлю.