Єрусалимський Патріарх прийняв у дар від українців унікальну ікону «Собор новомучеників української землі» (фото)

Ікона була написана спеціально для Хресного ходу Via Dolorosa, який відбувся у Велику П'ятницю, й очолила місію віруючих УПЦ «Дорогою Господа в молитві за Україну».

Унікальну ікону «Собор новомучеників української землі» подарували Патріарху Єрусалимському Феофілу III віруючі Української Православної Церкви під час офіційної зустрічі в резиденції Святійшого в Єрусалимі.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, ікона була написана спеціально для Хресного ходу Via Dolorosa, який відбувся у Велику П'ятницю, й очолила місію віруючих УПЦ «Дорогою Господа в молитві за Україну».

«Те, що ви принесли нам - це величезний подарунок. Цей подарунок є великим даром Божим для усіх нас, і особливо для українського народу. Ми ж не спеціально виробляємо святих, Бог дає нам святих. Це знак нам, що ми не одні тут у цьому світі. Бог весь час з нами. Ніколи не можна втрачати надії, і молитися, щоб усі православні країни були благословенні. Ми тут благословенні порожнім Гробом. Україна благословенна могилами, які наповнені святими. У вас є мощі святих, у вас є свята Києво-Печерська лавра. І це дійсно справжнє благословення», - сказав Єрусалимський Патріарх.

У центрі ікони зображений перший загиблий у богоборчі часи митрополит - священномученик Володимир (Богоявленський), сторіччя мученицької кончини якого Православна Церква відзначає цього року. На іконі також зображені 40 новомученнников та сповідників Української Православної Церкви, які представляють різні регіони України. Посередині - Богородиця «Оранта». Також на іконі присутні православні храми-мученики, які були зруйновані богоборчою владою.

Керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) зазначив, що Патріарх Феофіл закликав усіх до миру та наголосив на неприпустимості втручання політики в церковні питання.

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«Патріарх дуже глибока людина, він ввібрав у себе духовний та історичний досвід Єрусалимської Православної Церкви і богословські знання. Його слова завжди наповнені і філософією, і богослов'ям, і життєвим досвідом. З його вуст звучить посил миру і бажання того, щоб Церква йшла тим шляхом, яким ішов Спаситель», - зазначив митрополит Антоній.

Владика Антоній відзначив особливу місію українських паломників на Святій Землі, які пройшли Хресним ходом Дорогою Скорботи.

«Хресний хід, який пройшов у Велику П'ятницю в Єрусалимі, дуже символічний, бо звершується в наслідування останнім хвилинам життя Христа Спасителя, які були сповнені стражданнями. Христос, будучи безгрішним, люблячи всіх, розуміє, що людство поки не усвідомило Його місії. Господь дає право вибору кожному з нас - йти чи не йти цим шляхом. Шлях у Царство Боже встелений стражданнями. Але християнин, як і Христос, має не нарікати, а виховувати в собі справжню любов, мир, прощення, що сьогодні так необхідно нашому суспільству», - сказав керуючий справами УПЦ.

«Ми щороку привозимо Патріарху подарунки на згадку про Україну, які нагадували б йому про нашу країну. На зустріч з Патріархом ми йшли з радістю і хвилюванням. І Патріарх сказав найважливіші слова для українського народу, про те, що розколи - найбільша проблема України, і подолати їх можна лише на основі любові та миру. І ці слова, як найцінніший подарунок від Патріарха, ми веземо з собою в Україну», - сказав митрополит Антоній.