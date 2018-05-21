Любителям мелодрам: названо 10 найсумніших сцен в кіно

У цьому рейтингу опинились 10 сайсумніших сцен в історії кіно, що дійсно розбивають серце своїми моментами.

Любителі мелодрам і сумних історій в кіно зараз можуть взяти собі на замітку новий список, який склало видання The Guardian.

У цьому рейтингу опинились 10 сайсумніших сцен в історії кіно, що дійсно розбивають серце своїми моменти. На першому місці заслужено опинився Паддінгтон і його уявна екскурсія для тітоньки, яка живе далеко в джунглях.

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Також критиками був відмічений епізод з мультфільму "Історія іграшок 2", де Джессі співає пісню про господиню, що його кинула. Увійшла в список і романтична сцена між Джулією Робертс і Хав'єром Бардемом у фільмі "Їж, молись, кохай", в якій герої танцюють.

Одним із найсумніших експерти порахували також фінал комедії "Клік: з пультом по життю", де герой Адама Сендлера повністю переглядає своє ставлення до життя. Також до списку потрапили: "Крамер проти Крамера", "Побудь в моїй шкурі", "Чужа", "Оптом дешевше 2" і "Манчестер біля моря".

Нагадаємо, асоціація кінокритиків Лос-Анджелеса назвала найкращою стрічкою 2017 року фільм "Поклич мене своїм ім'ям".