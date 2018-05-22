Трамп знявся в кліпі сина російського олігарха (відео)

За словами EMIN, Трамп моментально погодився знятися в його новому кліпі.

Співак та підприємець Емін Агаларов (EMIN) у рамках програми «ОК на зв'язку!» забороненої в Україні соцмережі «Однокласники» відповів на запитання шанувальників - зокрема, про те, як умовив президента США Дональда Трампа знятися у своєму новому кліпі Got Me Good.

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За словами EMIN, Трамп моментально погодився брати участь. «Але він відразу задав одне питання – скільки це займе часу. Я зрозумів, що, якщо я скажу — більше 10 хвилин, він не погодиться», — згадує поп-виконавець. Сцену за участю Трампа дійсно зняли за 10 хвилин у конференц-кімнаті готелю Рітц Карлтон в Москві, передає Газета.Ru.

Кліп можна буде побачити менше, ніж через місяць. «Тут фігурує і Трамп, і все, що відбувається зараз на політичному полі. Мені здається, це буде найкраще з усього, що я випускав до цього», - цитує співака InterMedia.

Дональд Трамп уже з'являвся в іншому кліп EMIN — в 2013 році разом з учасницями конкурсу «Міс Всесвіт» він взяв участь у зйомках музичного відео In Another Life.

Зазначимо, що Емін Агаларов є сином азербайджано-російського олігарха Араза Агаларова. Відомо, що Агаларов-старший був засновником російської компанії Crocus Group.

Крім того, Емін Агаларов є фігурантом скандалу про передачу компромату на Хіларі Клінтон, пов'язаного з "великою російською справою" про втручання в президентські вибори в США в 2016 році.

Раніше видання New York Times написало, що 9 червня 2016 син Трампа, зять президента США Джаред Кушнер і на той момент голова виборчого штабу Пол Манафорт, зустрілися в "Трамп-тауер" з росіянкою Наталією Весельницькою, яка пов'язана з Кремлем.

За даними видання, на зустрічі Весельницька пообіцяла надати компрометуючу інформацію на Хілларі Клінтон.

Згідно із листуванням Дональда Трампа-молодшого, викладеному ним у Twitter, Емін Агаларов міг бути ініціатором комунікації між сім'єю Трампа і російською стороною щодо передачі передвиборної команді Дональда Трампа компромату на Хілларі Клінтон.

Сім'я Трампа знайома з родиною Агаларових як мінімум з моменту проведення в Москві конкурсу "Міс Всесвіт-2013".

Трамп-молодший заявляв, що на зустрічі вони говорили про скасування закону Магнітського, жодної інформацію про Клінтон не було.