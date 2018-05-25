Генсек НАТО закликає Росію визнати відповідальність у збитті MH17

Альянс повністю підтримує зусилля усіх у прагненні добитися справедливості у справі катастрофи літака.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг закликає Російську Федерацію визнати свою відповідальність у збитті малайзійського літака «Боїнг 777» рейсу MH17 в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року.

Про це йдеться у заяві генсека НАТО, розміщеній на сайті Альянсу.

"Нідерланди та Австралія оголосили сьогодні, що вони покладають вину на Росію за її участь у збитті рейсу MH17. Я закликаю Росію взяти відповідальність та повною мірою взаємодіяти в рамках зусиль зі встановлення причетних осіб, у відповідності до резолюції 2166 ради безпеки Організації Об'єднаних Націй", - наголосив Столтенберг.

Він заявив, що у вчорашній проміжній доповіді Спільної слідчої групи у справі катастрофи літака рейсу MH17 було зроблено висновок, що зенітно-ракетна установка, з якої було збито пасажирський літак, належала 53-й зенітно-ракетній бригаді РФ, яка дислокується в Курську.

Читайте також"Про який літак йде мова?": Путін про доповідь слідчих щодо МН17

"Катастрофа MH17 стала глобального трагедією, і ті, хто винний, мають понести відповідальність. НАТО неодноразово висловлювало свою повну підтримку зусиллям, які здійснюються владою Нідерландів та іншими, аби прояснити, що сталося того страшного дня, і щоб добитися справедливості для 298 людей, які загинули, та їхніх близьких", - зазначив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Спільна група з питань розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній», до якої входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна, представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофи рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

Україна включить факт постачання на Донбас російського зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого був збитий «Боїнг 777», до меморандуму про фінансування Росією тероризму, що буде поданий 12 червня в Міжнародний суд ООН.

Сьогодні, 25 травня, стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття рейсу MH17. Притягнення Росії до відповідальності здійснюватиметься окремо від переслідування винних у цьому осіб.

Австралія заявила, що добиватиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв рейсу MH17.

Президент України Петро Порошенко доручив МЗС невідкладно внести пропозиції щодо приєднання до ініційованого Нідерландами та Австралією процесу переслідування Росії на міждержавному рівні за збиття літака.

МЗС почало консультації з Нідерландами та Австралією для приєднання до переслідування Росії за збиття рейсу MH17.