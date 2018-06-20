Смерть XXXTentacion: у США фанати вбитого репера влаштували масові заворушення (відео)

Фанати XXXTentacion зібралися на авеню Мелроуз, щоб вшанувати пам'ять артиста, проте захід незабаром переріс в зіткнення з поліцією.

Сотні шанувальників 20-річного репера XXXTentacion, який помер у результаті вогнепального поранення, влаштували заворушення в Лос-Анджелесі. Відео з місця події опублікували в Twitter блогер Ерік Дієп і телеканал NBC.

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Фанати зібралися на авеню Мелроуз, щоб вшанувати пам'ять артиста, проте захід незабаром переріс в зіткнення з поліцією.

Шанувальники забиралися на дахи будівель і стрибали у натовп. Кілька людей почали кидати каміння в поліцейських, у відповідь ті відкрили стрілянину гумовими кулями.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в американському штаті Флорида невідомі застрелили реп-виконавця Джасея Дуейна Онфроя, відомого під псевдонімом XXXTentacion. Йому було 20 років, три місяці тому він випустив новий альбом.