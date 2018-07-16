У Сирії армія Асада захопила стратегічний пагорб біля Голанських висот

Представники сирійської армії заявили, що взяли під свій контроль пагорб аль-Хаара на другий день великого наступу.

Сирійська армія взяла під свій контроль стратегічний пагорб, який виходить на окуповані Ізраїлем Голанські висоти.

Як передає Європейська правда, представники сирійської армії заявили, що взяли під свій контроль пагорб аль-Хаара на другий день великого наступу, метою якого є захоплення частини південно-західної Сирії біля кордону з Ізраїлем, які ще знаходиться в руках повстанців.

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Сирійські повстанці досі утримують вузьку ділянку, що розділяє провінції Дар'а і Ель-Кунейтра, незважаючи на захоплення урядовими силами за підтримки Росії здебільшого провінції Дар'а.

Сили Башара Асада в неділю після масованого обстрілу взяли під контроль село Масхара, приблизно в 11 кілометрах від кордону Голанських висот, і тепер намагаються за підтримки авіації захопити вершини на південь від села.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, Ізраїль завдав ракетного удару по позиціях сирійської армії поблизу аеропорту Алеппо.