Ізраїль завдав ракетного удару по позиціях сирійської армії поблизу аеропорту Алеппо - ЗМІ
07:51, 16 липня 2018Світ
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Під час обстрілу об'єктам поблизу аеропорту був нанесений матеріальний збиток. Жертв і постраждалих в результаті авіаудару немає.
Ілюстрація / REUTERS
На північ від аеропорту Нейраб в Алеппо Ізраїлем був проведений ракетний обстріл.
Про це повідомляє "Новое время" з посиланням на сирійське державне агентство SANA. Джерела інформагентства звинувачують в обстрілі армію Ізраїлю.
Під час обстрілу об'єктам поблизу аеропорту був нанесений матеріальний збиток. Жертв і постраждалих в результаті авіаудару немає.
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Раніше повідомлялося, що в результаті авіаудару по сирійській території, яка контролюється терористичним угруповання "Ісламська держава", загинули щонайменше 54 людини.
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