У творця отрути класу "Новачок" діагностували рак останньої стадії

За словами Віла Мірзаянова, що проживає в США, його почали лікувати гормонною терапією.

Радянський хімік, один із творців родини отруйних речовин класу «Новачок» Віл Мірзаянов заявив, що у нього діагностували рак останньої стадії.

Про це вчений повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Почали лікувати гормонною терапією, заснованою на тому, що гормони перешкоджають доступу тестостерону до ракових клітин і тим самим позбавляючи їх необхідного джерела енергії. В результаті (в ідеалі) ракові клітини гинуть до 5-відсоткового рівня, з чим, як мені пояснив доктор Гольдфарб, люди живуть від 15 до 25 років. Теж в ідеалі. Приймав таблетки з цими гормонами і потім їх ввели внутрішньовенно на цілих пів року. Таблетки вже не ковтаю. Однак, лікування дуже чутливе. Доводиться терпіти», – пояснив ситуацію Мірзаянов.

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Хімік також прокоментував виступ «чекіста Бензя» (Василь Небензя – постпред РФ в ООН – ред.) на засіданні РБ ООН. «Він накреслив урядову позицію. Новачки не розробляли, не виробляли й взагалі сам термін «Новачок» придуманий перебіжчиками з Росії. Зрозумів, це про мене. Багато людей просять інтерв'ю. На жаль, фізично не можу виконати їх прохання. Прошу вибачення. Настрій змінний, точно відповідає гормонній терапії. Так і сказано в описі. Однак, не збираюся здаватися без бою», – написав Мірзаянов.

Зазначимо, Віл Мірзаянов ще в 1995 році емігрував з Росії до США. На даний момент він проживає і працює в Прінстоні.