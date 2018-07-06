Розробник "Новачка" прокоментував нову хіматаку в Британії

Варіант того, що "Новачок" нанесли один раз, ще в березні, і спочатку були отруєні Скрипалі, а потім інша пара, Мірзаянов категорично відкинув.

На початку 1990-х років хімік Віл Мірзаянов, що проживає в США, розповів світові про засекречену радянську програму створення класу отруйних речовин, відомого як "Новачок". Саме такою нервово-паралітичною речовиною, як вважає британська влада, були отруєні в березні цього року у місті Солсбері колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, а кілька днів тому двоє звичайних британців з сусіднього містечка Еймсбері - Чарлі Роулі і Дон Стерджесс.

Для Російської служби ВВС Мірзаянов прокоментував розвиток подій.

На питання про те, як могло статися, що практично в одному і тому регіоні сталися два отруєння однією і тією ж речовиною, він розвів руками: "На світі бувають дивні речі, тут залишається тільки розвести руками і сказати, що ж це робиться на цьому світі, адже якась банда продовжує цю роботу. Я раніше казав і тепер кажу: отруєння бойовими отруйними речовинами - це не справа рук одинаків, любителів-терористів. Це тільки на державному рівні підготовлено, і люди можуть зробити це тільки за допомогою хімічної зброї, підготовленої з допомогою держави. В цьому у мене немає ніяких змін моєї позиції. Я наполягаю на цьому, як і на тому, що "Новачок-234" був зроблений тільки в Радянському Союзі або Росії, його могли продовжувати робити, і продовжують. Тому що "Новачок", він же не заборонений до виробництва та не підпадає ні під якусь конвенцію.

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Більше того, вони ж відмовилися включити "Новачок" в цей лист заборонених хімічних отруйних речовин", - зауважив хімік.

Варіант того, що "Новачок" нанесли один раз, ще в березні, і спочатку були отруєні Скрипалі, а потім інша пара, Мірзаянов категорично відкинув.

"Я думаю, що це різні [інциденти], звичайно, різні. Бо це "Новачок", ця речовина - вона нестійка, тим більше у вологій атмосфері. Він вологонестійкий, він розкладається. За чотири місяці з дня отруєння Скрипалів все повинно розкластися, це свіжа атака. Розпорошений чи нанесений на якусь поверхню, цього досить, просто, щоб він на шкіру потрапив. Зазвичай це не розпорошення, це нанесення, тому що це небезпечно. Тому що немає гарантії, що вітер не повіє випадково, і тебе ж не вразить. Навряд чи терористи використовують цей самий газовий балончик. Можна, звичайно, використовувати, якщо ти - терорист, який захищений і забезпечений одягом, протигазом, рукавичками", - сказав він.

Щодо можливого витоку з британської лабораторії Портон-Даун, яка розташована неподалік, хімік зазначив, що це просто неможливо.

"Витоку [з британської лабораторії] бути не може. Який витік? Який витік може бути, коли немає такого виробництва [Великобританії]? Якщо є виробництво, можна очікувати витоку, якщо там люди працюють в лабораторії, то вони отримують якісь грами для того, щоб вивчати їх властивості. Який це може бути витік? Таке не може бути, таке виключається, ми навіть [коли] у Москві працювали, ми тоді мали справу з кілограмами. Витік - тактичний виняток. Для того, щоб вбити людину, ось цієї речовини, 234, досить два міліграма на людину. Два міліграма - це дві тисячні грама. Це мізерна кількість, на жаль", - сказав Мирзаянов.

"Скрізь ці установи захищаються, і ведеться облік за витратою, є контроль і за вагою, і всим іншим і в [Великобританії]. Цю [речовину] дуже важко винести. Особливо, коли мова йде про кілька грамів. Винести мало, треба зробити зброю - зброю? У гаражі це неможливо, ви себе загубите.

З часом будь-яка хімічна речовина втрачає свою здатність концентрації. Припустимо, на якій лабораторії, на якомусь заводі запустили 90-відсоткову концентрацію. Ніхто не знає, чи це буде через кілька років 88 (відсотків), потім 80, потім 70. Фактично це вже не бойова отруйна речовина, хоча для військових вона прийнятна.

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Але яка різниця з тим, щоб використовувати його в цілях вбивства невинних людей? Один міліграм, три міліграма - витрати невеликі. Треба вміти робити. Це так здається просто, але коли думаєш про реалізацію цього проекту, там стільки питань! Коли почнеш думати про це, ніякий любитель чи терорист це не почне робити, він сам себе вб'є", - зазначив він.

На питання, чому "Новачок" не внесений в список заборонених речовин, Мірзаянов висловив переконаність у тому, що Вашингтон не зацікавлений ні при Клінтоні, ні при Обамі, ні при Трампі, не зацікавлений сваритися з Путіним.

"Вони носяться вже майже 20 років з цим Путіним як чорт-ті з чим і бояться його дратувати. Сполучені Штати не захотіли, це вони вирішують, тому що Англія не може йти наперекір Сполученим Штатам. Чому це відбувається поблизу до попереднього місця? Це може бути збіг. Вони вирішили використовувати екзотику, "А-234" - це екзотика, вона описана тільки в моїй книзі, більше ніде. А книгу цю Хілларі Клінтон сказала, щоб ігнорували. Ось вони і проігнорували. Це така тактика у чекістів, використовувати найбільш екзотичні способи", - зауважив хімік.