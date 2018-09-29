До вбивства російських журналістів у Африці може бути причетна ПВК "Патріот" - ЗМІ

Можливим мотивом вбивства є розслідування поставок на африканський континент російського зброї, яке вів убитий журналіст Орхан Джемаль.

До вбивства російських журналістів в Центральноафриканській Республіці може бути причетна діюча там приватна військова компанія "Патріот".

Про це повідомляє "Дождь" із посиланням на джерела в Міноборони РФ, найманця ПВК "Патріот" і ветерана спецслужб, знайомого з одним із її бойовиків.

Можливим мотивом співрозмовники вважають розслідування поставок на африканський континент російської зброї, яке вів убитий журналіст Орхан Джемаль.

Ветеран російських спецслужб, знайомий з одним із членів групи, яка, як він стверджує, брала участь у вбивстві журналістів, розповів "Дождю" свою версію подій. За його словами, убивць було троє, їх підтримували дві команди - групи забезпечення і прикриття. Спочатку, за його словами, їм поставили "завдання з ліквідації", а вже потім - по інсценуванню нападу місцевих грабіжників.

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"Тому виникли "люди в тюрбані", які грабують журналістів заради їх фотоапаратів і відеокамер. Людей перевезли з одного місця на інше, розбили скло, показали сліди боротьби", - стверджує співрозмовник. За його словами, усі три команди "були виділені зі складу ПВК "Патріот".

За версією найманця ПВК "Патріот" і знайомого одного з членів групи, мотивом для вбивства журналістів могло стати розслідування Джемаля з приводу постачання неврахованої зброї з Росії в ЦАР.

За інформацією телеканалу, представники ПВК "Патріот" воювали в Сирії. Зазначалося, що ПВК формується в тому числі з кадрових російських військовослужбовців.

"Згідно з даними співрозмовників "Дождя" у Міноборони, ФСБ, ветеранських структурах та серед найманців, ПВК "Вагнер" втрачає вплив; їй на зміну приходять нові військові компанії, основна з яких - "Патріот", - повідомляє телеканал.

В "Центрі керування розслідуваннями", для якого журналісти знімали фільм про "Вагнера", перед поїздкою обговорювали, що контроль над Африкою отримують нові ПВК. "Судячи з червневого листування з Орханом Джемалем, яке надало "Дождю" джерело в колишньому ЦУР, журналіст розумів, що центр Африки зараз контролює "Вагнер"", - пише "Дождь".

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Центральноафриканській Республіці вбито три людини, двоє з них, судячи по знайденим прес-картам, були співробітниками російської газети «Известия». Пізніше ЗМІ повідомили, що загиблих упізнали. Убитими в ЦАР виявилися журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв. Автомобіль загиблих обстріляли із засідки, водій вижив.

Російська газета «Известия», при цьому, заявила, що її журналістів в ЦАР останнім часом не було. У місті Сибю, поруч із яким стався напад, базується батальйон ЦАР, озброєний Москвою. У країні присутні російські військові інструктори.

Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що загиблі в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) російські журналісти оформлювали свою поїздку в країну як туристичну.