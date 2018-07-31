Російські «Известия» заперечують зв'язок із загиблими в Африці журналістами

Посольство РФ в країні, в той же час, не готове підтвердити, що вбиті були російськими журналістами.

Після появи в ЗМІ інформації про загибель у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) російських журналістів, газета «Известия» повідомила, що жоден її співробітник на території країни останнім часом не перебував.

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«Усі співробітники редакції працюють в стандартному режимі, жодної інформації про якісь надзвичайні події з нашими журналістами у нас немає», — йдеться в повідомленні прес-служби МИЦ «Известия».

В той же час посольство РФ в країні не готове підтвердити, що вбиті були російськими журналістами.

"До нас звернули питання, чи є вони російськими журналістами, але вони в нашому посольстві ніяк не проявлялися, не зверталися, не заявляли, що вони тут знаходяться", - цитує коментар представника дипмісії «ТАСС».

У посольстві також заявили, що до сьогоднішнього дня жодної інформації про перебування загиблих в ЦАР в них не було.

Як пише «Медуза», МЗС РФ в березні 2018 року повідомляло, що Росія безоплатно надає Центральноафриканській Республіці військово-технічну допомогу. До цієї країни поставили партію стрілецької зброї і боєприпасів, з Росії туди направлені військові і цивільні інструктори.

Раніше стало відомо, що у Центральноафриканській Республіці вбито трьох осіб, двоє з них, судячи за знайденими прес-картами, були співробітниками російської газети «Известия». Точних даних щодо третьої особи у посольства РФ не було.