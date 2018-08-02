З'явилося фото автомобіля вбитих у ЦАР російських журналістів

На одній з фотографій на лобовому склі машини видно кульовий отвір з боку пасажира.

Убиті в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) російські журналісти пересувалися на автомобілі марки Mitsubishi.

Знімки обстріляного автомобіля опублікувало видання РБК.

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Справжність фотографій автомобіля Mitsubishi (модель L200) підтвердило виданню джерело в Центральноафриканській Республіці, знайоме з ходом слідства. За його даними, машина знаходиться в столиці країни Бангі.

На одній з фотографій на лобовому склі машини видно кульовий отвір з боку пасажира.

Міністр інформації ЦАР Максим Казагі розповів, що на місці вбивства не були знайдені ні техніка, ні гроші, що належали журналістам. За його словами, журналісти спробували чинити опір нападникам на них людям.

Убиті в Центральної Африки російські журналісти пересувалися на автомобілі марки Mitsubishihttps://t.co/ZPEOBTUwz0



Фото: РБК Джерело pic.twitter.com/ZbQWLG1TrT — РБК (@ru_rbc) August 2, 2018

Раніше УНІАН повідомляв, що в Центральноафриканській Республіці вбито три людини, двоє з них, судячи по знайденим прес-картам, були співробітниками російської газети «Известия». Пізніше ЗМІ повідомили, що загиблих упізнали. Убитими в ЦАР виявилися журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв. Автомобіль загиблих обстріляли із засідки, водій вижив.

Російська газета «Известия», при цьому, заявила, що її журналістів в ЦАР останнім часом не було. У місті Сибю, поруч із яким стався напад, базується батальйон ЦАР, озброєний Москвою. У країні присутні російські військові інструктори.

Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що загиблі в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) російські журналісти оформлювали свою поїздку в країну як туристичну.