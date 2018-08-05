Свідоцтво про смерть російського журналіста Орхана Джемаль, якого вбили в ЦАР, загубилося - журналіст

Через втрату документа виникли проблеми з підготовкою похорону. У МЗС Росії заявили, що висновок про смерть міг загубитися при перевезенні тіл іноземною авіакомпанією.

Підписане консулом Росії в Центральній Африці свідоцтво про смерть російського журналіста Орхана Джемаль загубилося.

Про це повідомив російський журналіст, друг вбитого Максим Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

"У це неможливо повірити, але родичам сказали, що "загубили" висновок про смерть Орхана Джемаль, підписаний консулом РФ в ЦАР. Тепер ми не можемо копати могилу і повинні чекати, поки вони зволять надіслати диппоштою новий. До МЗС немає претензій. А до кого? Хто ці тварюки?" – написав він.

Висновок про смерть міг загубитися при перевезенні тел іноземною авіакомпанією, припустила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

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"Думаю, загубив перевізник, так як без цього документа тіло не пропустили б в Париж і з Парижа... Але російське посольство в ЦАР, Слідчий комітет і МЗС на зв'язку для відновлення документа", — написала Захарова в коментарі Шевченку.

Раніше повідомлялося, що тіла загиблих в ЦАР російських журналістів доставили в Москву.

Як відомо, в Центральноафриканській Республіці було вбито три людини, двоє з них, судячи по знайденим прес-картам, були співробітниками російської газети «Известия». Точних даних щодо третього у посольства РФ не було. Пізніше ЗМІ повідомили, що загиблих впізнали.

Убитими в ЦАР виявилися журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв. Автомобіль загиблих обстріляли із засідки, водій вижив. Російська газета «Известия», при цьому, заявила, що її журналістів в ЦАР останнім часом не було.

У місті Сібю базується батальйон ЦАР, озброєний Москвою. У країні присутні російські військові інструктори.