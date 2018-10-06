Картина Бенксі самознищилася відразу після її покупки за мільйон фунтів (фото, відео)

У рамку картини був захований шредер, який пошматував її на дрібні смужки.

Картина відомого вуличного художника Бенксі самознищилася після того, як її купили за мільйон фунтів на аукціоні Sotheby's в Лондоні.

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Картина Бенксі "Дівчинка з кулею" була останнім лотом на аукціоні, повідомляє Telegram-канал Mash. Вона була продана за мільйон фунтів стерлінгів.

"Тільки ведучий вдарив молоточком після ставки в 1 мільйон фунтів, як процес самоліквідації запустився", - йдеться в повідомленні.

У рамку картини був захований шредер, який пошматував її на дрібні смужки.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня у Києві на стіні однієї із заправних станцій на Подолі з'явилися графіті із підписом всесвітньо відомого англійського вуличного художника Бенксі.

Згідно з деякими теоріями щодо особи Бенксі, він дійсно міг знаходитися в той час у столиці, проте сам Бенксі справжність роботи не підтвердив.