этот материал доступен на русском

Картина Бенксі самознищилася відразу після її покупки за мільйон фунтів (фото, відео)

11:57, 06 жовтня 2018
Курйози
4903 0
На аукціоні в Лондоні самознищилася картина Бенксі / фото Instagram

Читайте такожБенксі про платну виставку його картин у Росії: «Що це в біса таке?»

Картина Бенксі "Дівчинка з кулею" була останнім лотом на аукціоні, повідомляє Telegram-канал Mash. Вона була продана за мільйон фунтів стерлінгів.

"Тільки ведучий вдарив молоточком після ставки в 1 мільйон фунтів, як процес самоліквідації запустився", - йдеться в повідомленні.

У рамку картини був захований шредер, який пошматував її на дрібні смужки.

Going, going, gone...

Публикация от Banksy (@banksy)

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня у Києві на стіні однієї із заправних станцій на Подолі з'явилися графіті із підписом всесвітньо відомого англійського вуличного художника Бенксі.

Згідно з деякими теоріями щодо особи Бенксі, він дійсно міг знаходитися в той час у столиці, проте сам Бенксі справжність роботи не підтвердив.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #аукціон#Бенксі