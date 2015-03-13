Західні ЗМІ: Путін не помер, в нього народилася дитина від Кабаєвої

Путін міг зникнути, бо Кабаєва народила йому дитину - ЗМІ / echo.msk.ru

В одному з пологових будинків швейцарського кантону Тессін нібито народжувала Аліна Кабаєва, якій приписують роман з Путіним, повідомляє ТСН із посиланням на Швейцарське видання Blick.

Колишня спортсменка кілька днів тому зареєструвалась в клініці Святої Анни, яка має хорошу репутацію, де і могла народити.

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Видання також додає, що про ці чутки говорить уже половина кантона. Причому Blick пише, що інформація про народження дитини у Кабаєвої може назавжди стати таємницею.

Журналісти також повідомляють, що багато багатих росіян звертаються по медичну допомогу у клініку святої Анни. Тому на сайті клініки поруч з італійською і англійською мовами є російська версія.

"Можливо, Путін відправив Кабаєву за кордон, щоб вберегти від російських ЗМІ, бо відносини між ними є найбільшим секретом в Росії", - зазаначає видання.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Кремлі анонсували "повернення" живого Путіна.

Нагадаємо, Путін уже майже тиждень не з'являється на публіці. Останнього разу перед журналістами президент Росії з'явився ще 5 березня. Раніше низка блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер.

Його прес-секретар Дмитро Пєсков запевнив, що Путін здоровий, а в змінах у його графіку немає нічого екстраординарного.