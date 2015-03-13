У Кремлі анонсували "повернення" живого Путіна

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

"Порядок денний переговорів на вищому рівні передбачає обговорення ключових питань подальшого зміцнення російсько-киргизького співробітництва, насамперед у торговельно-інвестиційній та культурно-гуманітарній сферах, а також у сфері енергетики", - йдеться в повідомленні.

Також у Кремлі додали, що планується ґрунтовний обмін думками щодо взаємодії в контексті приєднання Киргизії до Євразійського економічного союзу.

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Нагадаємо, Путін вже майже тиждень не з'являється на публіці. Останній раз перед журналістами президент Росії з'явився ще 5 березня. Раніше ряд блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер.

Його прес-секретар Дмитро Пєсков запевнив, що Путін здоровий, а в змінах у його графіку немає нічого екстраординарного.