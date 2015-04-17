Через сніжну бурю в США зіткнулися близько 70 автомобілів
10:03, 17 квітня 2015Світ
0 0
Відразу три великі автокатастрофи відбулися через сильну сніжну бурю в американському штаті Вайомінг.
REUTERS
За даними місцевої влади, зіткнулися в загальній складності близько 70 автомобілів, постраждали 22 людини, 20 з них були госпіталізовані.
Читайте такожУ Єгипті зіткнулися відразу три автобуси, загинули 30 осіб
За даними медиків, ніхто з потерпілих не отримав травм, що загрожують життю, пише ТАСС.
У зв'язку з аваріями була перекрита автотрасу, що з'єднує Вайомінг зі штатами Небраска і Юта.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter