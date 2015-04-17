Через сніжну бурю в США зіткнулися близько 70 автомобілів

За даними місцевої влади, зіткнулися в загальній складності близько 70 автомобілів, постраждали 22 людини, 20 з них були госпіталізовані.

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За даними медиків, ніхто з потерпілих не отримав травм, що загрожують життю, пише ТАСС.

У зв'язку з аваріями була перекрита автотрасу, що з'єднує Вайомінг зі штатами Небраска і Юта.