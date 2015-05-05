У Франції через тероризм дозволять нові технології стеження

Однією з причин прийняття нового закону стали події 7 січня 2015 року, коли в ході збройного нападу на офіс редакції сатиричного тижневика Charlie Hebdo у Парижі було вбито 12 осіб, повідомляє Російська служба ВВС.

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Уряд країни вважає, що закон необхідний для впровадження нових технологій стеження і отримання інформації в рамках правового поля.

Крім того, французька влада вважає необхідним створення наглядового органу, який би контролював роботу служб розвідки.

На думку критиків, після прийняття нових правил зросте кількість випадків порушення приватного життя французів.