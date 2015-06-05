Британські вчителі стежитимуть за потенційно екстремістською поведінкою учнів

Ця програма стежить за внутрішным листуванням школярів через чати і в різних соціальних мережах, попереджаючи про появу підозрілих ключових слів або про відвідування екстремістських сайтів, передає Бі-бі-сі.

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При виявленні перших тривожних сигналів, вказуючих на радикалізацію учня, працівників школи закликають не піднімати тривогу відразу ж, а приступати до аналізу всього комплексу його поведінки.

З лютого цього року британський закон про протидію тероризму вимагає від державних шкіл вживати заходів щодо запобігання радикалізації школярів-мусульман.

Проте Національна профспілка вчителів висловила побоювання, що ця вимога викличе припинення громадської дискусії на цю тему. У заяві профспілки говориться також, що деякі викладачі побоюються, що їх можуть притягнути до відповідальності у разі прийняття ними помилкових рішень.

Це питання привернуло загальну увагу після гучного випадку, коли в лютому цього року три учениці лондонської школи вирушили до Сирії, щоб влитися в ряди "Ісламської держави". Зараз вони знаходяться в місті Ракка, оплоті цього джихадстського угруповання.

Їх батьки скаржилися, що поліція, школа і місцева влада нічого не зробили, щоб попередити їх про плани дівчат долучитися до джихадистів.

У березні на турецько-сирійському кордоні були затримані ще кілька британських підлітків, які мали намір приєднатися до бойовиків-ісламістів. Всього ж, за наявними відомостями, воювати на стороні "Ісламської держави" вирушили з Британії близько 2 тис. осіб.