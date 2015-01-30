У Бельгії зловили чотирьох вербувальників джихадистів

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Reuters і федеральних прокурорів країни.

Рейди правоохоронців не були пов'язані з операцією, яка проводилася раніше в цьому місяці, і стосувалася запобігання нападу на поліцейських.

"Це справа стосується людей, які хочуть виїхати в Сирію і там воювати. Розслідування концентрується на організації, яка вербує людей і відправляє їх до Сирії", - йдеться в заяві прокурорів.

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Поліція не знайшла зброї або вибухових речовин під час 22 своїх рейдів. Як наголошується в повідомленні, близько 350 бельгійців залишили свою країну і вирушили до Сирії в останні роки. Влада побоюється, що деякі з тих бійців Сирії могли планувати напади в їх рідній країні після повернення з зони конфлікту.

Представник федеральної прокуратури Бельгії повідомляв раніше, що ввечері 15 січня в ряді районів країни була проведена антитерористична операція. В ході її поліція застрелила двох передбачуваних терористів.