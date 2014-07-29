США звинувачують Росію у порушенні договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності - ЗМІ

Адміністрація президента США Барака Обами звинувачує Росію в порушенні договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, укладеного США та СРСР у 1987 році.

Про це з посиланням на джерела в Білому домі інформують американські ЗМІ, передає Радіо Свобода.

За даними The New York Times, 28 липня Обама надіслав листа з повідомленням про серйозне порушення президентові Росії Володимиру Путіну.

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США та СРСР 27 років тому домовилися не виробляти, не розгортати і не здійснювати випробувань балістичних і крилатих ракет наземного базування середнього і малого радіусу дії. Однак, як повідомляє джерело The New York Times, у 2011 році США дійшли висновку, що Росія провела випробування крилатої ракети, і це може бути порушенням договору. У 2013 році Сполучені Штати порушили це питання перед російською стороною, але вирішили не повідомляти про це публічно.

Очікується, що найближчим часом інформація про це порушення буде оприлюднена у щорічній доповіді Держдепартаменту США про виконання міжнародних договорів із контролю над зброєю.