У Римі зіткнулися два потяги метро, понад 20 травмованих

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на La Stampa.

Повідомляється, що більшість людей отримали незначні травми, але двох затиснули конструкції, тому рятувальникам довелося діставати їх за допомогою спеціального інструменту.

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Стало відомо, що один із постраждалих отримав перелом кісток тазу, інший – перелом плеча.

За попередніми даними, причина аварії - "людський фактор". Зіткнення сталося біля станції "Eur Palasport" у житловому районі в південній частині Рима.

Нагадаємо, у 2006 році у столиці Італії в результаті зіткнення двох поїздів метро загинула жінка і понад 100 людей отримали поранення.