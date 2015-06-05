У Римі зіткнулися два потяги метро, понад 20 травмованих
15:12, 05 червня 2015Світ
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Два потяги метро зіткнулися в італійській столиці Римі, в результаті чого травми отримала щонайменше 21 особа, двоє з них перебувають у важкому стані.
Більшість людей отримали незначні травми / Скріншот із відео ansa.it
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на La Stampa.
Повідомляється, що більшість людей отримали незначні травми, але двох затиснули конструкції, тому рятувальникам довелося діставати їх за допомогою спеціального інструменту.
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Стало відомо, що один із постраждалих отримав перелом кісток тазу, інший – перелом плеча.
За попередніми даними, причина аварії - "людський фактор". Зіткнення сталося біля станції "Eur Palasport" у житловому районі в південній частині Рима.
Нагадаємо, у 2006 році у столиці Італії в результаті зіткнення двох поїздів метро загинула жінка і понад 100 людей отримали поранення.
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