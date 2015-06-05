Глава Європарламенту визнав, що уряд Греції діє йому на нерви
Президент Європейського парламенту Мартін Шульц зізнався, що грецький уряд змушує його нервуватися.
Про це він заявив в ефірі одного з німецьких телеканалів, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням Spiegel Online.
Як відомо, Шульц повідомив про це після 27-ої спроби досягти згоди між Грецією і кредиторами щодо вирішення боргової проблеми країни.
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"Інколи грецький уряд істотно діє мені на нерви", – зазначив він.
Також президент Європарламенту визнав, що Афінам дісталися у спадок проблеми попереднього уряду, але він все одно не може зрозуміти, як правляча партія може дозволити витік капіталу з країни.
"Мені теж набридли податки, але роль державного капіталу в Європі надважлива", - підсумував Шульц.
Раніше УНІАН повідомляв, що Греції дозволили об’єднати всі 4 червневі платежі й перерахувати МВФ 1,6 млрд євро в кінці цього місяця. Відтермінування дає Греції час продовжити перемовини з європейськими кредиторами щодо другого пакету фінансової допомоги розміром 7,2 млрд євро.