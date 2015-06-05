Шварценеггер вважає, що "переплюнув" би Обаму на посаді президента

Він висловив жаль, що не може балотуватися на пост президента, оскільки народився в Австрії, повідомляє Новое время за інформацією Daily Mail.

“Я міг би робити цю роботу краще, ніж ці хлопці, повірте мені! Однак ця робота для мене недоступна, і я не збираюся скаржитися з цього приводу, так як усім в житті зобов'язаний Америці", - заявив Шварценеггер на прем'єрі нового фільму в Австралії.

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У квітні компанія Paramount Pictures представила офіційний трейлер п'ятої частини популярного блокбастера Термінатор: Генезис з голлівудським актором Арнольдом Шварценеггером і зіркою серіалу Гра престолів Емілією Кларк.