Шварценеггер висловив підтримку Майдану
20:05, 21 січня 2014Політика
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Американський актор, спортсмен і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер висловив підтримку українському народу.
"Посилаю свої добрі побажання моєму другу Віталію Кличко і українським людям в їх боротьбі за демократію. Подумки з вами", - написав актор у Twitter.
Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Києві після Народного віче, учасники якого засудили прийняті Верховною Радою 16 січня антидемократичні закони, частина протестувальників вирушила до будівлі парламенту. Однак шлях їм перегородили правоохоронці, після чого на вулиці Грушевського почалися зіткнення.
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