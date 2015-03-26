Турецька армія відкрила артилерійський вогонь по курдських повстанцях

Про це йдеться в повідомленні армії Туреччини на її сайті, яке цитує Радіо Свобода.

Військові Туреччини повідомляють про артилерійську перестрілку з повстанцями з угруповання «Робітнича партія Курдистану», яка може поставити під загрозу мирний процес.

Крім того, заявляють військовики, курдські повстанці напали й на казарми турецьких військ у регіоні.

Насильство сталося в час нетривкого миру між владою Туреччини і курдськими повстанцями.

Формальний лідер угруповання «Робітнича партія Курдистану» Абдуллах Оджалан, який відбуває довічне ув’язнення в Туреччині, днями закликав турецьких курдів провести з’їзд і домовитися про припинення збройної боротьби проти Туреччини.

Читайте такожПід час протестів курдів у Туреччині загинули 14 осіб Курдське збройне сепаратистське угруповання «Робітнича партія Курдистану», яке не є партією, з кінця 1970-х років під різними назвами бореться за самостійність чи принаймні широку автономію для турецьких курдів на марксистсько-ленінських засадах на південному сході Туреччини. За час цього протистояння між курдами і державним керівництвом у Туреччині, яке з новою силою спалахнуло 1984 року, загинуло понад 45 тисяч людей. У Туреччині, у США і ще низці країн, а також у ЄС це угруповання визнане за терористичну організацію.

Понад тридцяти- чи й навіть сорокамільйонний бездержавний народ курдів живе на прилеглих територіях сучасних Туреччини, Іраку, Сирії, Ірану і меншою частиною інших країн. Курди мають автономію на півночі сучасного Іраку, відому як «Іракський Курдистан», хоча за влади режиму Саддама Хусейна зазнавали значної дискримінації і масових винищень. У Сирії в перебігу громадянської війни в цій країні останніх років курди фактично створили собі невизнану автономію, що складається з кількох окремих ділянок на півночі й північному сході цієї країни. У Туреччині ж курди до недавніх часів зазнавали дискримінації й багатьох заборон, включно з забороною вживання їхньої мови. Останнім часом влада Туреччини значно пом’якшила політику щодо курдів.