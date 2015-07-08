Британець помер від удару блискавки у селфі-палицю

Про це повідомляє ТСН із посиланням на видання The Independent.

Інцидент стався у національному парку Брекон-Біконс на півдні Уельсу. Очевидці стверджують, що група молодих людей фотографувалася на вершині гори під час грози.

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Журналісти The Independent повідомляють, що у цей день у парку загинула ще одна людина. Причини її смерті не наводяться. Травми у негоду оттримали ще дві особи.

Як повідомляв УНІАН, учора МВС Росії презентувало пам'ятку, що нагадує про заходи безпеки при зйомці селфі. За даними поліцейських, понад 100 людей постраждали з початку року, намагаючись зробити селфі. При цьому більше 10 випадків закінчилися смертельним результатом.