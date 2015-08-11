Держдума звинуватила Microsoft і нову ОС Windows 10 у шпигунстві

Про це пише видання "Известия".

За словами Соловйова, Windows 10 порушує російський закон про персональні дані.

"Згідно з угодою користувача, операційна система автоматично збирає і зберігає у себе історію відвіданих користувачем web-сторінок, паролі до сайтів, назви точок доступу, до яких підключався користувач, і паролі до них", - зазначається у запиті, направленому в Генпрокуратуру.

Автор запиту підкреслює, що збір та обробка даних російських користувачів Мережі можуть проводити тільки компанії, що входять до реєстру операторів персональних даних, в якому Microsoft не фігурує.

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"Враховуючи, що багато російських державних структур використовують в роботі операційні системи Windows, можливий витік секретної інформації закордонним спецслужбам. Фактично йдеться про шпигунство", - додає Соловйов.

У запиті на ім'я генерального прокурора парламентар також просить "вжити заходів по блокуванню відповідного інтернет-ресурсу, з якого можливо скачати даний програмний продукт, до прийняття остаточного рішення з його допуску на російський ринок". Крім того, депутат наполягає на виданні застереження для представників органів влади щодо використання Windows 10.

При цьому в компанії Microsoft відзначають, що збір інформації ведеться тільки зі згоди користувача.