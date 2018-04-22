Сесія ПАРЄ: депутати критикували Росію і аплодували Тимошенко

На засіданні ПАРЄ найгарячіші дискусії розгорнулися навколо стану демократії в Росії і Білорусі. Тимошенко – представникові Росії: «А ще ми Україні поїдаємо немовлят». Росія заблокувала питання про Голодомор.

Сьогодні закінчується весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Довідково: Рада Європи - це форум для дискусії європейських парламентаріїв. Впливовість Ради Європи визначається скоріше її моральним авторитетом і зосередженістю на правах людини. До складу ПАРЄ входять ті депутати парламентів європейських країн, які займаються правами людини, нацменшин. Дискусії ПАРЄ проходять в такому форматі. Депутати ПАРЄ готують доповідь. Доповідач стисло висловлює тези, потім починається дискусія. Будь-який з депутатів може узяти виступ на чотири-п`ять хвилин. Потім депутати голосуванням приймають або відкидають доповідь. Вони можуть прийняти резолюцію. Доповідь може містити рекомендаційну частину. Питань не ставлять, оскільки депутати ПАРЄ наперед прочитують доповідь. Виступи у відповідь – це винятково вислів згоди або незгоди. На останній сесії доповідачами були запрошені Президент Словаччини Іван Гаспарович, глава французького МЗС Бернар Кушнер, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко.

Російський депутат – шведському: У нас все демократичніше, адже у вас король, а у нас – Президент

На нинішньому засіданні ПАРЄ найгарячіші дискусії розгорнулися навколо стану демократії в Росії і Білорусі. Цікаво, що Москва раніше неодноразово заявляла, що Рада Європи – єдиний легітимний орган, здатний об`єктивно судити про демократію. Російські експерти були завжди присутні на засіданнях Ради Європи, висловлювалися щодо будь-якої його ініціативи і всіх його органів. Проте глибокі розбіжності в поглядах на демократію між російськими парламентаріями та їх європейськими колегами стали очевидними на цій сесії. Це особливо гостро виявилося під час обговорення двох питань: моніторингу російських президентських виборів і неправильного використання кримінального правосуддя в Білорусі.

ПАРЄ завжди була дуже стримана в своїх доповідях щодо проведення виборів. І була єдиною організацією, яка погодилася на досить жорсткі умови Росії щодо моніторингу президентських виборів. Доповідь про вибори в Росії була підготовлена швейцарським соціалістом Андреасом Гроссом. Він скритикував нерівний доступ до медіа-ресурсів кандидатів у президенти Російської Федерації, відмову Дмитра Медведева брати участь у публічних дебатах, відсутність і неможливість прийняти в Росії довгострокових спостерігачів за виборами. Що, на думку доповідача, не дало змоги відстежити представникам міжнародного співтовариства виборчий процес.

Гросс також відзначив і інші «технічні складнощі». Він, наприклад, звернув увагу на те, що зібрати два мільйони підписів на підтримку кандидата (такою є норма російського закону) за місяць в такій великій країні, як Росія, неможливо.

Цікаво, що російський депутат, комуніст Іван Мельников погодився із завершальною частиною доповіді і сам зазначив, що Медведев справді дістав надзвичайно високий доступ до інформаційних ресурсів, і повинен був під час кампанії відмовитися від своїх посад.

Контраргумент російської сторони висловив член Держдуми, голова російської делегації в Раді Європи, член «Єдиної Росії» Костянтин Косачов. Він сказав, що досить часто оцінка виборчого процесу залежить від результату. На думку Косачова, під час виборів у Сербії делегація Словенії вже за дві години після того, як були закриті ділянки, заявила, що вибори були чесними і демократичними, юридично відповідальними. Росіяни зазначили, що ще жодна міжнародна організація не висловлювала своєї думки так швидко.

Коли один з депутатів з Швеції (де офіційним головою держави є король) покритикувала Росію, то Косачов заявив, що в Росії посада голови держави не передається в спадок, як в Швеції, а її одержують в результаті виборів.

Білорусів від ПАРЄ також захищали росіяни

Ще сильніше зіткнулися думки під час дискусії щодо використання кримінального правосуддя в Білорусі. Доповідач ПАРЄ Христас Пургурідес підготував детальний звіт з описом численних випадків, коли кримінальне правосуддя було використане для організації політично мотивованих процесів і арештів опозиційних депутатів.

Відповідати за білорусів негайно почали росіяни. Микола Слуцький, член ЛДПР, сказав, що доповідач дуже роздуває пристрасті і насправді вузько підходить до інтерпретації поняття «Використання кримінальної юстиції в Білорусі». «Протягом кількох років Білорусія одержала більше ста п`яти мільйонів доларів США на фонди з-за кордону. І це може розглядатися, як втручання у внутрішні справи», – заявив член російської ЛДПР, також зазначивши, що «Росія не може вплинути на ці процеси, адже її мета не умовляти Мінськ, а продовжувати діалог».

Тимошенко – представникові Росії: А ще ми в Україні поїдаємо немовлят.

Участь української делегації на сесіях ПАРЄ – особливий випадок. Українські депутати практично не виступають (хіба що Сергій Головатий, який чомусь зацікавився виборами у Вірменії і промовчав на дебатах про Росію). Ще автор бачив там Оксану Білозір. Нагадаю, що там акредитовані також «регіонали» Олександр Лавринович, Борис Колесников, Янукович-молодший, а також Володимир Литвин, яких я не зустрів.

Наскільки яскравим був виступ Тимошенко, настільки блідою участь всієї нашої делегації. Не переказуватиму доповідь прем`єр-міністра, всі її ініціативи детально передані в новинах. Цікавою видалася мені дискусія.

На репліку Костянтина Косачова, що у вас в Україні дискримінують російське населення і закривають кінотеатри. Тимошенко незворушно зазначила: «А ще в нас в Україні їдять немовлят». І далі, вже м`якше, повідомила, що ніхто її мамі не забороняє говорити російською.

Тимошенко подякувала Польщі, яка завжди підтримувала Україну в її прагненні стати частиною Європи. Відповідаючи на запитання про вступ в НАТО, вона сказала: «У сьогоднішньому взаємозалежному світі розвиток відносин з різними системами безпеки є пріоритетом для багатьох країн. Це стосується як розвитку відносин України з НАТО, так і розвитку відносин Росії з НАТО. Я підписала лист з проханням інтенсифікувати взаємодію з НАТО. Але поки не йшлося про вступ, йшлося про ПДЧ. І жоден політик України не відриватиметься від громадської думки і не йтиме проти волі народу, цьому передуватиме референдум.

Практично кожен пасаж Тимошенко зустрічали оплесками.

Після її виступу росіяни в кулуарах активно давали коментарі. Загальний зміст яких зводився до того, що Тимошенко уникала відповідей, а ПАРЄ теж раптом чогось пригадала про Білорусь.

ПАРЄ – про аборти і суїциди

Цікаво, що на сесії розглядалися питання про аборти і дитячі суициди.

Щодо першого – ПАРЄ закликала декриміналізувати аборти і гарантувати жінкам право на законний і безпечний аборт. Асамблея включає сорок сім країн, і не в кожній з них вони дозволені.

Також була прийнята резолюція, що закликає країни до заходів, що запобігають дитячу суїцидність. Щодо дитячих суїцидів резолюція була прийнята.

А щодо Росії – спеціальної резолюції не було. Чому, поцікавилися ми в кулуарах. Швидше за все, Росія заблокувала б цю резолюцію, сказали одні парламентарії. Жорстка резолюція могла б відштовхнути Росію від співпраці, пояснили інші.

Звичайно, в ПАРЄ багато речей говорять іносказання і не дають відверто різких оцінок. Але зрозуміти думку і мотивацію людей можна, спілкуючись неформально в буфетах, яких тут чимало. Є навіть своєрідний майданчик просто біля виходу із залу, де проходять виставки і теж є буфет. Бутерброди в будинку ПАРЄ продаються з 30-процентною надбавкою порівняно з кафе Страсбурга – по три євро п`ятдесят євроцентів, кола коштує вдвічі дорожче, ніж у місті, – майже два євро, а салат з морквини з латуком – понад чотири євро.

Тут, наприклад, у буфеті, я почув, що тема Голодомору, ініційована українською делегацією, була заблокована. Ким заблокована? З чуток, парламентаріями «великої в географічному сенсі, наполовину європейської країни, настільки демократичної, що кандидатам в президенти там треба зібрати два мільйони підписів на свою підтримку».

Всеволод Самохвалов, Страсбург