Британія заявила про рекордну кількість мігрантів
14:45, 27 серпня 2015Світ
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З березня 2014-го по березень 2015 року в Сполучене Королівство, за опублікованими в четвер офіційними даними, в'їхали близько 330 тисяч осіб - майже на 100 тисяч більше, ніж за попередні 12 місяців.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Прем'єр-міністр Девід Кемерон в ході виборчої кампанії п'ять років тому обіцяв обмежити приплив мігрантів ста тисячами осіб на рік.
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Нинішній розвиток подій серйозно турбує британську громадськість, насамперед через додаткове навантаження на ринок праці і житла і соціальну сферу.
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