Британія заявила про рекордну кількість мігрантів

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Прем'єр-міністр Девід Кемерон в ході виборчої кампанії п'ять років тому обіцяв обмежити приплив мігрантів ста тисячами осіб на рік.

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Нинішній розвиток подій серйозно турбує британську громадськість, насамперед через додаткове навантаження на ринок праці і житла і соціальну сферу.