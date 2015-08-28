Біля берегів Лівії перекинулися човни з 500 мігрантами

За даними влади країни, щонайменше 20 чоловік вдалося врятувати. Ще сотні людей вважаються зниклими без вести. Імовірно, вони не встигли покинути судно й опинилися заблоковані в ньому, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

З початку цього року більше двох тисяч мігрантів, які намагалися потрапити з Лівії до Італії, загинули в морі.

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Раніше на цьому тижні влада Австрії виявили у вантажівці на кордоні з Угорщиною тіла щонайменше 20 мігрантів.

Представники Сербії та Македонії заявили на саміті у Відні, що Євросоюз зобов'язаний розробити план дій у зв'язку з небувалим напливом мігрантів в Європу.

Тільки за минулий місяць кордон ЄС перетнула рекордна кількість нелегальних мігрантів – 107500 людина. У середу сербська поліція нарахувала на кордоні більше 3 тисяч чоловік.

Раніше УНІАН повідомляв, що напередодні рятувальники витягли з води близько 3 тисяч мігрантів, в основному з країн Африки та Близького Сходу, в ході операції біля берегів Лівії.