Біля берегів Лівії перекинулися човни з 500 мігрантами
Рятувальна операція проходить біля берегів Лівії, де перекинулися два човни, що перевозили близько 500 мігрантів.
За даними влади країни, щонайменше 20 чоловік вдалося врятувати. Ще сотні людей вважаються зниклими без вести. Імовірно, вони не встигли покинути судно й опинилися заблоковані в ньому, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
З початку цього року більше двох тисяч мігрантів, які намагалися потрапити з Лівії до Італії, загинули в морі.
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Раніше на цьому тижні влада Австрії виявили у вантажівці на кордоні з Угорщиною тіла щонайменше 20 мігрантів.
Представники Сербії та Македонії заявили на саміті у Відні, що Євросоюз зобов'язаний розробити план дій у зв'язку з небувалим напливом мігрантів в Європу.
Тільки за минулий місяць кордон ЄС перетнула рекордна кількість нелегальних мігрантів – 107500 людина. У середу сербська поліція нарахувала на кордоні більше 3 тисяч чоловік.
Раніше УНІАН повідомляв, що напередодні рятувальники витягли з води близько 3 тисяч мігрантів, в основному з країн Африки та Близького Сходу, в ході операції біля берегів Лівії.