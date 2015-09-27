У Кишиневі проходять масові акції протесту - вимагають відставки президента
15:05, 27 вересня 2015Світ
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У Молдові проходять антиурядові мітинги, учасники яких закликають оголосити дострокові парламентські вибори, а також вимагають відставки президента країни Миколи Тимофті.
REUTERS
Як повідомляють кореспонденти з місця події, хода проходить мирно. Після завершення маршу біля будівлі парламенту має відбутися мітинг, повідомляє Російська служба ВВС.
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Протести організовані двома опозиційними партіями, Партією соціалістів депутата Ігоря Додона і Нашою партією мера міста Бельци, другого за величиною в Молдавії, Ренато Вусатого.
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