Москва обурилася бажанням Молдови створити музей радянської окупації

У МЗС РФ обурилися ініціативою створити музей радянської окупації в Молдові.

Про це йдеться у коментарі МЗС РФ, текст якого має УНІАН.

«У Москві обурені ініціативою міністра оборони Республіки Молдова Анатолія Шалару про створення «військового музею радянської окупації» і розглядають як блюзнірство демонтаж меморіалу героям-танкістам. Особливим цинізмом є той факт, що подібні заходи проводяться молдавською владою у рік відзначення 70-ї річниці Перемоги радянського народу над фашизмом», - йдеться у коментарі.

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Заявляється, що молдавська влада протягом останніх років не виконує зобов'язання, що випливають з положень підписаної Кишиневом угоди 2011 року «Про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць Співдружності незалежних держав у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр..». Вони не тільки не відновили і не відремонтували жодного військового поховання, але не реагували на наявні факти вандалізму стосовно пам'ятників Великої Вітчизняної війни, зазначили в МЗС РФ і пригрозили «серйозним ускладненням російсько-молдавських відносин».