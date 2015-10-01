В Угорщині позбавили громадянства рекордну для країни кількість людей

У той же час, кількість справ, пов'язаних з підробкою офіційних документів про громадянство, у порівнянні з минулим роком збільшилася в п'ять разів.

Про це повідомляє Мukachevo.net з посиланням на Magyar Nemzet.

Якщо таких випадків минулого року було всього чотири, у 2013 році лише один, то нині вже кількість позбавлених громадянства сягла 53 осіб. У першу чергу це стосується сербів і українців.

Читайте такожСША призупинили видачу віз через технічні несправності

Рішення про позбавлення (відкликання) громадянства підписує особисто президент Угорщини Янош Адер. Рішення має бути опубліковано в Угорському Офіційному віснику.

В основному йдеться про порушення Закону про громадянство (розділи 4 і 9). Це означає, що деякі з претендентів на громадянство Угорщини приховали відомості про відкриті проти них кримінальні справи у минулому. Також на рішення президента можуть вплинути інші обставини - у претендентів нема угорських предків або вони не володіють угорською мовою.