Протестувальники в Кишиневі вночі перекрили центральний проспект

У Молдові прихильники Партії соціалістів і "Нашої партії" перекрили у ніч на суботу центральну вулицю Кишинева бульвар Штефана чел Маре, встановивши на проїжджій частині ще один наметове містечко.

Протестувальники висловили таким чином свій протест на відмову Ніколае Тимофті йти у відставку, повідомляє молдавське видання «Блокнот».

Протягом всього декількох хвилин намети розтягнулися на два квартали головною дорожньою артерією столиці.

"Ми перейшли до плану Б. Перекрили центральний проспект. Далі — більше..." — написав лідер ПСРМ Ігор Додон на своїй сторінці в Facebook.

"До нас приєдналися ще сотні людей. В ніч з п'ятниці на суботу встановили намети на проїжджій частині Штефана чел Маре між парламентом і президентурою. Тому що топтати газони було б не дуже культурно", - зазначив Ренато Усатий.

До місця події були стягнуті сотні співробітників спеціальних підрозділів. Депутати фракції ПСРМ утворили живий ланцюг між поліцією і протестуючими.

Нагадаємо, в п'ятницю закінчився ультиматум, який соціалісти і "Наша партія" висунули Ніколае Тимофті.

Оскільки він так і не підписав заяву про свою відставку, опозиція заявила про перехід до наступного етапу протестних дій.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 27 вересня, в Молдові пройшли масові антиурядові мітинги, учасники яких закликали оголосити дострокові парламентські вибори, а також вимагали відставки президента країни Ніколае Тимофті.