Під час протестів у Молдові населення закликали до громадянської непокори

Організатори акції закликали людей до громадянської непокори, передає Point.md.

"Із завтрашнього дня ми оголосимо акт громадянської непокори населення, ми перестанемо оплачувати рахунки. Ми почнемо створювати страйкові комітети в кожній школі, кожному тролейбусному парку і т. д. Ми заблокуємо діяльність цієї влади, заблокуємо діяльність хунти для того, щоб вона потонула у власних помиях", - заявив один з лідерів платформи DA, журналіст Василь Нестасе.

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Також на мітингу було прийнято рішення про створення так званої "народної гвардії", а після закінчення заходу протестувальники пройдуть маршем до дому віце-голови "Демпартії" Влада Плахотнюка.

Раніше УНІАН повідомляв, що деякі протестувальники в Кишиневі вступили у протистояння з поліцією, намагаючись потрапити до приміщення парламенту.