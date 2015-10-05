У Молдові мітингувальники створили власну силову структуру для захисту від провокацій

Про це повідомляє місцеве видання Newsmaker.md.

Передбачається, що до новоствореної силової структури увійдуть люди з військовою підготовкою, а її завданням стане "захист протестувальників від провокацій влади".

Крім того, під час акції протесту було вирішено вирушити маршем до будівлі Global Business Center (GBC), де, за словами маніфестантів, розташований офіс заступника голови демпартії олігарха Володимира Плахотнюка. Колону протестувальників «у цілях безпеки» знову очолили комбатанти з прапорами Молдови в руках.

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До моменту приходу протестувальників GBC був оточений співробітниками поліції, в тому числі спецназом.

Таким чином, за словами учасників протестів, створення "Народної гвардії" було вимушеним кроком, оскільки протистояння народу і влади набуває силового характеру.