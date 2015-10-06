Кремль намагається скористатися протестами в Молдові – посол

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Молдова у 2007-2014 роках Сергій Пирожков.

«Сьогодні якраз вже починається друга фаза цих протестів, пов'язана з тим, що кожна ліва сила, права сила хоче очолити цей протестний рух. І безумовно Росія хоче скористатися цією ситуацією і спрямовує своїх прибічників в особі Соціалістичної партії, яку очолює Ігор Додон - це колишній віце-прем’єр-міністр, міністр економіки, ще є такий Ренато Усатий, які очолюють промосковські політичні сили», – заявив Пирожков.

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Він наголошує, що спроба захопити парламент у Кишиневі пов’язана з тим, що протести переходять із мирного руху до радикальної фази. Пирожков вважає, що такі події свідчать про реалізацію російського сценарію.

«Безумовно, це все не так спонтанно відбувається, як можна було очікувати, це все керовані акції, є певні сценарії. І це реалізація сценарію, зокрема наших великих сусідів... Росія не є, як кажуть, винахідником інших варіантів сценаріїв, вони відпрацьовують те, що вони вже певним чином набули певного досвіду. Вони використовують досвід не тільки український, а й попередніх років, який вони застосовували в інших країнах», – наголосив Пирожков.