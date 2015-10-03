Російських журналістів затримали в кишинівському аеропорту і вислали з Молдови
19:42, 03 жовтня 2015Світ
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В аеропорту Кишинева журналістів російського телеканалу "НТВ" затримали представники митної поліції.
Представників ЗМІ видворили з країни / neftegaz.ru
Як повідомляє Панорама, після допиту представників ЗМІ видворили з країни через відсутність у них дозволу на висвітлення подій з боку молдовської влади.
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Відзначається, що знімальна група вже вилетіла назад до Москви.
Як повідомляв УНІАН, у Молдові прихильники Партії соціалістів і "Нашої партії" перекрили у ніч на суботу центральну вулицю Кишинева бульвар Штефана чел Маре, встановивши на проїжджій частині ще одне наметове містечко.
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