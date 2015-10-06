До Чорного моря увійде ракетний есмінець США

Про це повідомила "ЄвроПравда" з посиланням на 6-й флот ВМС США.

"USS Porter (DDG 78) увійде в Чорне море 6 жовтня, щоб сприяти миру і стабільності в регіоні", - йдеться у заяві.

Як зазначають в 6-му флоті, операції судна в Чорному морі спрямовані на підвищення морської безпеки і стабільності, готовності і військово-морського потенціалу із союзниками і партнерами США".

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"Розгорнуті військово-морські сили, такі як USS Porter, продовжують демонструвати, чому важливо бути на передовій. Їхня присутність продовжить удосконалювати наші можливості і взаємодію із союзниками і партнерами", - заявив віце-адмірал 6-го флоту США Джеймс Фогго.

Раніше повідомлялося, що ракетний есмінець ВМС США USS Porter (DDG 78) і румунський корвет "Мачелларіу" провели спільні навчання в Чорному морі.