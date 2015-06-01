США опублікували знятий з есмінця запис прольоту російського Су-24 в Чорному морі (відео)

Як йдеться в заяві відомства, польоти російської авіації ніяк не вплинули на маневри американського корабля, пише Медуза.

Раніше в російських ЗМІ з'явилися повідомлення, що есмінець був змушений змінити курс після попереджувальних польотів Су-24.

Читайте такожВ Чорне море увійшов американський есмінець«Перший канал» повідомляв: «Есмінець „Росс“, який в Чорному морі офіційно на навчаннях з Румунією, провокаційно ходив вздовж краю територіальних вод нашої країни. Підняті в повітря штурмовики Су-24 змусили його відійти, продемонструвавши готовність жорстко реагувати на порушення державного кордону Росії».

За даними «Комсомольської правди», «з військового аеродрому „Гвардійське“ була піднята чергова пара розвідників Су-24 МР. Вони наблизилися до корабля США і пройшлися „поперек“ його курсу, даючи зрозуміти американцеві, що він „рамси поплутав“».

В обох випадках під територіальними водами Росії малися на увазі околиці окупованого Криму.