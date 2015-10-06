WSJ: Американські слідчі викрили у хабарництві функціонерів ООН

За даними джерел видання, розслідування веде прокурор Манхеттена Пріт Бхарара і Федеральне бюро розслідувань. Причиною інтересу слідчих стали хабарі, які нібито виплачували китайські підприємці, цитує видання Дождь.

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Деталі корупційної схеми джерела видання не приводять, однак зазначають, що гроші для функціонерів ООНпроводилися через рахунки в країнах Карибського басейну. Поки неясно, скільки функціонерів ООН виявилися під підозрою.

Газета додає, що у вересні в Макао були затримані великий забудовник Нг Лап Сенг (Девід Нг) і його помічник Джефф Йінь, які, ймовірно, пов'язані з цією справою. Їм пред'явлені звинувачення в приховуванні від митних органів США $4,5 млн готівкою. До затримання Нг був одним з високопоставлених радників китайського уряду і обіймав важливі посади в Макао.

Відомо, що Девід Нг і його компанія Sun Kian Ip Group співпрацювали з програмою ООН «Кооперація південь-південь» для економік, що розвиваються.

Саме в США почалося розслідування корупційної справи стосовно керівництва міжнародної футбольної організації ФІФА, яке призвело до арештів кількох осіб і майбутню відставку президента організації Йозефа Блаттера.