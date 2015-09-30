У штаб-квартирі ООН вперше піднято прапор Палестини
21:34, 30 вересня 2015Світ
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У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку вперше піднято прапор Держави Палестина.
REUTERS
В церемонії, що проходила у рожевому саду на набережній комплексу, взяли участь президент Палестини Махмуд Аббас і генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, повідомляє ТАСС.
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Генеральна асамблея ООН 10 вересня прийняла резолюцію, яка дозволяє підняти на території штаб-квартири Об'єднаних Націй прапори держав, які є спостерігачами у всесвітній організації. На сьогодні таким статусом наділені Палестина і Ватикан.
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