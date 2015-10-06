Туск: У Сирії мільйони потенційних біженців мріють про Європу

Виступаючи у Страсбурзі перед депутатами ЄС 6 жовтня, Туск заявив, що «за турецькими підрахунками, ще три мільйони потенційних біженців» можуть прибути з самого лише Алеппо – найбільшого міста Сирії – і його околиць, передає Радіо Свобода.

За його словами, «нині мільйони потенційних мігрантів і біженців мріють про Європу». Туск попередив євродепутатів, що Європі ніхто не допоможе у вирішенні проблеми біженців. Дехто з сусідів ЄС «дивиться із задоволенням на цю проблему», додав президент Ради ЄС.

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Близько двох мільйонів сирійських біженців на даний час живуть у Туреччині, десятки тисяч інших мігрували до ЄС через Грецію в 2015 році.

Мігранти, які втікають від війни і бідності на Близькому Сході, в Африці й Азії сподіваються дістатися до багатих країн Західної Європи таких, як Німеччина і Швеція.

Внаслідок війни в Сирії від 2011 року тут загинули 250 тисяч людей, мільйони були змушені залишити свої домівки.