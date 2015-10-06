Російська авіація завдала ударів в районі Пальміри - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на зведення сирійського державного телебачення, пише Лента.ру.

Як повідомляє телеканал, що цитує військове джерело, удари наносилися в районі Пальміри і на півночі провінції Халеб (Алеппо).

Відзначається, що в ході ударів в околицях Пальміри було знищено 20 одиниць техніки і три склади озброєнь. У провінції Халеб удари наносилися в районі міста Ель-Баб і Дейр-Хафыр, приблизно в 20 кілометрах від затриманої урядовими військами авіабази, яка обложена силами ІД.

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Згідно з повідомленням, сирійське військове джерело уточнило РИА Новости, що удари були нанесені 5 жовтня по позиціях бойовиків в околицях Пальміри і в 80 кілометрах від міста, поруч з поселенням Ель-Кар'ятейн.

Як відомо, повітряні удари в Сирії наносять 50 літаків і вертольотів, включаючи Су-24М, Су-25 і Су-34 РФ. Збройні сили РФ діють на підставі розпорядження президента країни Володимира Путіна, який отримав прохання про військову допомогу від офіційного Дамаска.

"Ісламська держава" — терористичне угрупування, що влітку 2014 року проголосило створення халіфату на захоплених територіях Сирії і Іраку.