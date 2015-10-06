Євросоюз заборонив передавати в США персональні дані своїх громадян

Відтепер американським інтернет-корпораціям на кшталт Google, Facebook та Twitter стане значно складніше переправляти для збереження у США персональні дані своїх європейських користувачів, повыдомляє українська редакція "Німецької хвилі". Підставою такого рішення стали значно нижчі, ніж в ЄС, стандарти та норми захисту персональних даних у США.

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Згідно з рішенням суду, громадяни країн ЄС можуть тепер звертатися з відповідними позовами до національних судів своїх країн, а відомства з захисту персональних даних окремих країн ЄС можуть перевіряти, чи дійсно дані тієї чи іншої особи в США захищаються відповідним чином.

Утім, рішення суду може зачепити не стільки великі, скільки насамперед маленькі компанії, які користувалися Safe Harbour для безпроблемного і швидкого трансферу даних на американські сервери. Такі гіганти, як згадані Google чи Facebook, що мають великий штат юристів, імовірно, зможуть значно легше розробити нові угоди про передачу даних і без правил Safe Harbor та запропонувати користувачам погодитися на нові умови.

Аргументацією обвинувачення у суді, яку зрештою було взято до уваги, був зокрема той факт, що у США державні спецслужби, такі як АНБ, мають відносно легкий доступ до особистих даних користувачів інтернету порівняно із Євросоюзом.