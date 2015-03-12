У Голландії скасували закон про персональні дані

07:09, 12 березня 2015
Світ
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Голландський суд скасував закон, який зобов'язував телекомунікаційним компаніям зберігати дані про користувачів для надання їх поліції.

В Голландииtransformanceadvisors.com

Заяву в суд подала правозахисна організація Bits of Fredom, яка стверджує, що цей акт порушує право людини на приватне життя, передає Бі-бі-сі.

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Директива ЄС, на якій грунтувався закон, була розроблена для боротьби з серйозними правопорушеннями.

Міністр юстиції країни вже заявив, що розчарований рішенням суду і подаватиме апеляцію.

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