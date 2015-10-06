Росія заперечує нанесення авіаударів в сирійській Пальмірі
Повідомлення закордонних ЗМІ про авіаудари, завдані російськими літаками по сирійській Пальмірі, не відповідають дійсності.
Про це заявив 6 жовтня офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.
"Всі повідомлення закордонних ЗМІ, що російські літаки нібито нанеслии повітряні нальоти по місту Пальміра - абсолютна брехня", - сказав Конашенков.
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"Наша авіація в Сирії не працює по населених пунктах і тим більше по розташованим там архітектурним пам'яткам", - додав генерал. Він зазначив, що "поки цим активно користуються бойовики "Ісламської держави", які, перебуваючи в Пальмірі, як відомо з тих же іноземних ЗМІ, буквально днями підірвали там знамениту Тріумфальну арку".
Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на зведення сирійського державного телебачення повідомив, що російські літаки завдали ударів по позиціях угрупування "Ісламська держава" (ІД) в околицях Пальміри.